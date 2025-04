8 italiane in Europa? Dipende dalla Fiorentina: i viola devono vincere la Conference e non arrivare 6°

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport concentra la sua attenzione sulla possibilità per l'Italia di avere anche nella prossima stagione 8 squadre in Europa. Detto che ormai, terzi ufficialmente nel ranking Uefa dietro ad Inghilterra e Spagna e con la Lazio fuori dall'Europa League, non possiamo più ambire ad una quinta squadra in Champions League, l'unica speranza dipende dalla Fiorentina. Per fare ottenere 8 squadre qualificate alle prossime competizioni europee al nostro paese i gigliati dovrebbero vincere la Conference League ed arrivare sotto il sesto posto in campionato.

Considerando che all'Italia di diritto spettano 7 squadre, 4 in Champions, 2(di cui una può venire dalla Coppa Italia) in Europa League e una in Conference League. L'unica soluzione per aggiungere un club è che i gigliati, al momento ottavi e fuori da ogni competizione, si aggiudichino la Conference League e arrivino al massimo al settimo posto in campionato. Se invece la formazione di Palladino arrivasse sesta, vincere la Conference League non aggiungerebbe niente a livello di qualificazioni alla prossima Europa League.