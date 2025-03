70 milioni più 33: Vlahovic e Nico tornano al Franchi. Tra i mugugni anche dei bianconeri

70 (più 10 di bonus) e 33 (più 5 di bonus) rispettivamente investiti per Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez. Il Corriere Fiorentino riparte dalle cifre spese dalla Juventus per presentare la sfida di domani che, inevitabilmente, vede tra i suoi principali temi anche il ritorno al Franchi dei due grandi ex. Fiorentina-Juventus sarà così anche la loro partita, ma con un grande paradosso di fondo: alla contrarietà dei tifosi viola, per cessioni la cui eco non si è mai placata - fin troppo facile immaginare lo stadio intero che fischierà i due ex - si è aggiunta l’insoddisfazione della piazza che li ha accolti. Tanto che il quotidiano locale fiorentino analizza i numeri, decisamente bassi, con cui i due ex viola si affacciano alla sfida.

Dopo 28 giornate, l'argentino è passato dai 7 gol segnati in 1.420 minuti un anno fa al singolo centro (peraltro arrivato contro il Monza lo scorso 22 dicembre) in 1.025 minuti nell’attuale campionato. In tutte le competizioni l’argentino ha raggiunto fin qui quota 3 reti, mentre un anno fa era già a 10 a questo punto del percorso. Ci sono altri numeri che inchiodano il (fin qui) poco funzionamento dell’ingranaggio Nico Gonzalez nel sistema bianconero: l’argentino è passato da 3,95 tiri a partita (nella stagione 2023-24) ai 2,56 tentati ogni 90 minuti e dai 3,85 dribbling tentati a partita agli 1,93 di quest’anno.

Per Vlahovic la situazione è diversa ma comunque tutt’altro che rosea. Il serbo ritroverà la Fiorentina per la nona volta in carriera, e negli otto precedenti è sceso in campo sette volte senza mai trovare la via del gol. Nonostante le 14 reti segnate in stagione (9 in campionato, di cui solo 1 ad una delle prime 12 della classifica) le prestazioni di Vlahovic hanno convinto la Juventus a operare sul mercato a gennaio (Kolo Muani): negli ultimi due mesi di serie A il serbo è così sceso in campo una sola volta da titolare (su 8 gare a disposizione) collezionando appena 153 minuti e 2 gol. Nulla a che vedere con il giocatore ammirato in viola e capace, dal dicembre 2020 al gennaio 2022, di segnare 37 gol in 48 presenze in campionato.