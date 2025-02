6° posto e Conference: la Fiorentina ha due percorsi per raggiungere il sogno Europa League

vedi letture

Migliorare il posizionamento dello scorso anno e fare più punti rispetto al girone d’andata. Sono questi due, ribadisce La Nazione, gli obiettivi posti dalla Fiorentina per la stagione attuale, sottolineando che il target da prendere in considerazione sia quello dei 65 punti finali. Un traguardo che a fine campionato, prendendo in esame le ultime cinque stagioni, ha garantito il 6° posto e dunque l’Europa League, ovvero ciò che - a fari spenti - è il grande sogno all’interno del Viola Park.

Anche perché, sottolinea il quotidiano, l'uscita dalla Champions di ben tre italiane rende molto complicata la corsa sulla Spagna per il secondo posto nel ranking UEFA, quello che rende note le due nazioni che avranno l'anno prossimo il posto in più proprio in Champions e che quindi avranno in generale una squadra in più nelle coppe europee. Ed ecco che quindi, per centrare il suo obiettivo, la Fiorentina - già eliminata dalla Coppa Italia - ha due sole strade: mantenere con le unghie e con i denti il sesto posto che fin qui la sta premiando oppure dare priorità alla Conference. Un trofeo che, se vinto, garantirebbe ai viola l’accesso all’Europa League nella prossima stagione. Optare per l’una o l’altra cosa potrebbe rivelarsi pericoloso però è pur vero che ad ogni torneo corrispondono pro e contro: la Serie A vede la Fiorentina in vantaggio negli scontri diretti con Lazio e per ora Milan e Roma (con le sfide di ritorno con Juve e Bologna che saranno in casa) ma è un percorso a tappe che contempla ancora 13 partite mentre la Conference è un torneo più «breve» (alla finale di Wroclaw mancano solo sei gare) che tuttavia nasconde l’insidia della favoritissima Chelsea, possibile incrocio già in semifinale.