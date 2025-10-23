RFV Zazzaroni: "Il Franchi rappresenta l'Italia, è uno stadio impresentabile"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Colpi d'ala" riguardo la situazione del Franchi: "Questo stadio fin dal primo giorno ha creato problemi, oggi è un impianto impresentabile, non si capisce quale siano i progressi e gli sviluppi, obiettivamente rappresenta anche l'Italia, anche da altre parti non si fanno stadi perché hanno paura che qualcuno ci guadagni con hotel o con parcheggi e quindi rimaniamo fermi. Se hai uno stadio dimezzato, non aiuta alla squadra e questo è molto importante".

Cosa pensa a livello tecnico della Fiorentina?

"A me sorprende tutto perché io ero convinto che avesse fatto un grande mercato, non ha venduto nessuno e ha comprato e poi hai preso giocatori importanti, ha preso l'alternativa a Kean cioè Piccoli, Gudmundsson in Islanda gioca bene e qua no. Secondo me il grande problema della Fiorentina è la scarsissima protezione della difesa".

Cosa pensa su Pradè?

"Io sento dire questa separazione fra Pradè e la Fiorentina da tanti anni però poi è sempre lì.Lui ha portato dei buoni giocatori, il mercato era buono, hanno speso tantissimo, sicuramente tutti i giocatori individualmente stanno andando male e io sono appassionato di Fagioli ma non sta giocando bene, Pongracic pure".

