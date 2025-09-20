RFV Zauri aspetta Pioli: "Diamogli tempo: merita rispetto. Ma deve ritrovare Gud"

L'ex difensore di Lazio e Fiorentina, ora allenatore del Campobasso, Luciano Zauri, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare di attualità viola. Ecco alcune delle sue parole: "Intanto c'è da portare rispetto a mister Pioli, che ha dimostrato sia a Firenze che altrove di aver fatto un grande lavoro. Credo che quando si inizia un progetto nuovo ci sia sempre da attendere un po' di tempo. So che il calcio non aspetta nessuno ma l'augurio è quello di rivedere presto una Fiorentina a certi livelli".

Pensa che il mercato non abbia aiutato il tecnico a sviluppare la sua idea di calcio?

"Sono d'accordo, credo che nel Milan Pioli avesse sviluppato un'idea senza riferimenti mentre adesso la Fiorentina ne ha molti di più. Sicuramente ritrovare il miglior Gudmundsson aiuterebbe e non poco il tecnico".

Che tipo di centrocampo è quello che ha costituito la Fiorentina? Fagioli play la convince?

"Il mister negli ultimi anni ci ha abituato a un calcio "totale", con i centrocampisti che fanno tutto. Penso che abbia voluto mettere qualità alla base del gioco per aiutare la fase offensiva e per pulire il gioco".

Fazzini che ruolo può avere in questa Fiorentina?

"Domani la Fiorentina contro il Como dovrà correre e anche tanto. Ci sarà bisogno di gente come Fazzini, che ama i duelli e sa giocare a tutto campo. Lui può far bene".