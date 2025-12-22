Calamai: "La Fiorentina ha dimostrato che possiamo sperare: ora subito Paratici e il mercato"

Nel consueto appuntamento della mattinata di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato così il momento della Fiorentina all'indomani del primo successo in campionato dei viola, il 5-1 rifilato all'Udinese: "Non entro nei singoli episodi della partita, non mi interessa l'espulsione di Okoye o la doppietta di Kean, non mi interessano i dettagli ma la morale, che ci ha detto che questa squadra può ancora sperare. E questo non è banale, perché se avesse sbagliato questo bivio sarebbe stato tutto tremendamente complicato. Volto subito pagina, perché fermarsi anche un secondo su quello che è successo ieri è perdere tempo. La squadra ha detto che Firenze può sperare, Paolo Vanoli ha avuto il coraggio di fare delle scelte.

Ora serve più che mai la società: quindi, subito Fabio Paratici, che immagino stia già lavorando. Si deve prendere quel posto che non spetta più, neanche di passaggio a Daniele Pradè. Poi deve fare tre operazioni chiave sul mercato: non importa se arrivano fenomeni, devono arrivare giocatori adeguati alla Fiorentina e a questa condizione, alla lotta salvezza. Dopo la squadra, ora faccia il suo dovere anche il presidente".