Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Chi Si Compra?"
Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 10:00, due ore di "Chi si Compra" con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci.
Dalle 14:00 alle 16:30 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Chiara Andrea Bevilacqua e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco Flavio Ognissanti con il suo formato di "Passione Fiorentina". Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ci sarà Dimitri Conti con "Uno contro tutti". E infine riecco Chiara Andrea Bevilacqua con "In giro per il mondo" dalle 20:00 alle 21:00.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
