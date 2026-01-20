RFV Zaffaroni: "Piccoli sta crescendo con la squadra, le aspettative hanno condizionato"

vedi letture

L'ex tecnico di Roberto Piccoli al Verona, Marco Zaffaroni, ha parlato dell'attaccante viola a segno domenica a Bologna: "Quando si arriva così in corsa in una squadra non è mai facile conoscere il nuovo contesto perciò è normale incontrare difficoltà, ma poi si cresce insieme a tutta la squadra che sta dando la sensazione di stare in un momneto positivo e di aver superato la fase critica. E all'interno della crescita globale c'è quella del singolo".

E' stato pagato molto nonostante già Kean, ma può convivere con lui? "In generale, sono molto le aspettative che condizionano i giudizi, vale per tutti quanti poi da un punto di vista tattico ogni momento ha le sue carateeristiche e solo da dentro si possono dare dei giudizi. Ora con molta pazienza la Fiorentina sta ritrovando equilibri e condizione e sicuramente tutto è possibile anche se solo l'allenatore e il momento a determinare una o due punte. Sono comunque due ottimi attaccanti, entrambi".

Il costo ha inciso? "Come detto sono le aspettative che condizionano, ma le cifre che girano le detta il mercato e per gli attaccanti sono alte, sono quelle lì. Poi quando le cose non vanno bene è ovvio che la spesa incida sul giudizio. Ma ripeto con un po' di pazienza le cose stanno iniziando a funzionare".

Che ne pensa di Coppola? "Giocatore interessante, anche se giovane ha fatto campionati da protagonista ed ora ha fatto questa esperuienza in Premier, ha margini di miglioramento ma è un ottimo difensore"