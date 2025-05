RFV Vitale: "Ovvio i tifosi rispondessero a Commisso che ha un assist per riavvicinarli, prendere Sarri"

Il dirigente sportivo Pino Vitale è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per dire la sua sulla situazione che si è creata in casa Fiorentina: "Bisognerebbe sapere la verità su queste dimissioni, mi sembra siamo ancora in alto mare. Così facendo non avrebbe fatto fare una bella figura al presidente. Se ci fosse un'altra squadra dietro il presidente ha una sola maniera di comportarsi dimostrandogli come si sta al mondo visto che ha ancora due anni di contratto. Ma se c'erano altre cose andavano dette prima della conferenza e non sbugiardare un presidente che dice che ti vuole bene come un figlio quindi bisogna vedere qual è la verità. Se ha riflettuto o ha cambiato idea, perché iniziare un campionato con la tifoseria contro non è una bella cosa".

A proposito di tifoseria, cosa pensa del comunicato della Fiesole? "Ma era chiaro che i tifosi rispondessero così. Cosa credeva dicendo che lui porta avanti la gestione come gli pare che sarebbero stati zitti? I tifosi viola e il sangue viola non si comprano. Lui ha dimostrato che fa quello che vuole, intanto seguiamo lo sviluppo del caso Palladino, va cercato un sostituto. La società ha un assist per riavvicinare la tifoseria, prendere Sarri"