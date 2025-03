RFV Vice Presidente Consiglio Comunale Draghi sulla coreografia: "Non è una minaccia, è sfottò. Multa esagerata"

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Draghi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "C'è Polemica". Queste le sue parole a partire dalla sanzione per la coreografia: "Io ho letto la rassegna stampa. TuttoSport ha esagerato effettivamente tirando in mezzo anche Dante. La parola merda è ormai sdoganata. Coreografia che tra l'altro fu fatta anche dai tifosi juventini con i cellulari contro l'Inter. Non è una minaccia, è uno sfottò, è goliardia. lo avessero fatto in chiesa sarebbe stato di pessimo gusto. Il giudice sportivo ha fatto il suo lavoro anche se forse è tanto 50mila Euro. La Lega calcio e la Figc facciano il loro lavoro ma lasciamo perdere la questura non ci sono stati ne feriti ne danni. Ci può stare una cosa del genere. Magari ci sono cori più minacciosi e scritte molto più fastidiose. Quello è solo uno sfottò, non si è mai indignato nessuno".

