VICE MONTELLA A RFV, Nel 2014/15 vicini al sogno

L'ex vice allenatore della Fiorentina Daniele Russo ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola rievocando i ricordi del magnifico cammino dei viola in Europa League nella stagione 2014/2015, terminatodopo la sconfitta in seminale contro il Sevilla: "Cammino stupendo, facemmo bene fin da subito ottenendo il primo posto nel girone. Beccammo subito il Totthenam, avversario difficilissimo ma non avevamo paura di nessuno, quando giochi contro squadre più blasonate hai molta voglia di far vedere quanto vali. La partita già all'andata fu tosta a causa del club e dell'ambiente inglese, ma la squadra fece una prestazione importante pareggiando con il gol di Basanta. A Firenze al ritorno fu una partita straordinaria, grazie alle reti di Salah e Mario Gomez, non rischiammo nulla. A gennaio perdemmo Cuadrado e la cosa ci indebolì molto. Dopo ci capitò la Roma, piena di giocatori incredibili, all'andata finì 1-1 ma ci rimase un po' di amaro in bocca per le tante occasioni, ma eravamo consapevoli di noi. Al ritorno infatti dopo 25 minuti eravamo già sopra di 3 reti. Dopo affrontammo la Dinamo Kiev, l'ambiente era difficile e faceva molto freddo, pareggiammo con Babacar nel finale soffrendo molto ma al ritorno vincemmo 2-0 con una delle nostre prestazioni importanti. C'erano squadre molto più blasonate che adesso, un quarto posto in quel periodo era un risultato incredibile. Poi andammo a Siviglia dove creammo tantissimo e ci rimase un rammarico enorme, il primo tempo abbiamo avuto 2-3 occasioni nitide, la partita andò storto e subimmo gol in contropiede, loro erano una squadra molto blasonata, peccato perché eravamo vicinissimi al sogno. Loro poi al ritorno fecero gol alla prima occasione e andammo giù. Il triennio a Firenze fu pieno di emozioni e ancora oggi ne parlano tutti, è un bel ricordo che portiamo sempre dietro".