RFV Verso Torino-Fiorentina, Berruto: "Mi aspetto una reazione dei granata ma la difesa è in confusione"

Mauro Berruto, ex ct azzurro di volley ed eurodeputato, grande tifoso del Torino è intervenuto a Radio FirenzeViola durante il "Viola Weekend" per parlare della sfida tra Torino appunto e Fiorentina: "La prima gara del Torino è stato un brutto atterraggio, con una squadra costruita in maniera un po' confusa anche se spero di sbagliarmi perché non voglio fare il tifoso arrabbiato o rassegnato già dopo la prima gara ma sicuramente sono preoccupato. Sono d'accordo con quanto ha detto Baroni sulla sconfitta, ma bisogna vedere come uno l'analizza e la supera; ho fiducia nell'allenatore ma non sul come è stata costruita la squadra. Se guardo la difesa rispetto ai Buongiorno, Bremer, Bellanova, Rodriguez ed altri che c'erano in passato oggi mi sembra un reparto in confusione e con giocatori che devono essere all'altezza dell'obiettivo che spero non sia alla salvezza. Per carità meglio perderne una male che tante, ma abbiamo un calendario complicato e mi auguro che Baroni trovi la quadratura anche perché il mercato non credo possa aggiustare molto soprattutto in difesa che ha problemi di solidità".

Anche a Firenze si fatica a fare lo step, quindi piazze in linea? "Da tifoso del Torino invidio i viola a dire il vero. In 20 anni il Torino in Europa c'è andato due volte per demeriti di altre e non entro nel merito dei derby che non vinciamo dal 2015. Pur riconoscendo che il Torino ha trovato una stabilità economica in A mentre prima c'era sempre alternanza con la B credo che la passione di un tifoso venga ammazzata dal sapere già quale posizione ti aspetta, tra decimo e dodicesimo. Questo incide sull'entusiasmo. Almeno ci vorrebbe un exploit come hanno fatto altre squadre, tipo il Bologna, il Toro invece naviga ormai nella mediocrità ed essendo il calcio uno sport che si basa sull'attesa di vivere una gioia noi l'abbiamo dimenticata"

Cosa si aspetta da questa gara? "Spero di reazione caratteriale rispetto alla sconfitta con l'Inter; nerazzurri più forti ma per il risultato e il modo in cui è arrivato con grandi responsabilità del reparto difensivo mi aspetto una reazione, poi vanno aggiustati i meccanismi, centrocampo e attacco hanno sicuramente più qualità e ci aspettiamo tanto dal ritorno di Zapata"

Cosa pensa della Fiorentina? "Io stimo tanto sia Pioli che Baroni, li reputo di grande qualità. La Fiorentina ha qualcosa in più del Torino nel complesso ovviamente. Ci capiamo sull'ambizione di volere di più ma di sicuro la Fiorentina è più abituata a giocare per un obiettivo europeo ed è più avanti rispetto al Torino".