Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21: ora c'è "Garrisca al Vento"

Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21: ora c'è "Garrisca al Vento"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:05Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Proseguono le trasmisisoni in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora e fino alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ci sarà Dimitri Conti con "Uno contro tutti", in compagnia di Ludovico Mauro. E infine Chiara Andrea Bevilacqua con "In giro per il mondo" dalle 20:00 alle 21:00.

Per ascoltarci CLICCA QUI!