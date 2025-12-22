RFV Antonio Bongiorni incorona Paratici: "Uno dei migliori sulla piazza"

Antonio Bongiorni, storico osservatore e scopritore, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "Fabio Paratici, aldilà di tutte le polemiche extra-calcio, dal punto di vista dell'insegnamento, dello scouting e delle conoscenze di calcio c'è poco da dire, è uno dei migliori manager sulla piazza. Poi noi fiorentini siamo subito pronti a giudicare perchè ha fatto interessi particolari in quei momenti. Però posso gararantire che dal punto di vista tecnico, lui e i suoi collaboratori conoscono bene le dinamiche del mercato, girano il mondo e scovano talenti in tutto il mondo. Sicuramente è una certezza. Con la vittoria di ieri si spera di ripartire. L'ambiente ora ha bisogno di una persona che dia una quadra, perchè la figura centrale in una società è di fondamentale importanza. Una figura come Paratici può essere l'uomo giusto per un futuro più radioso".

Paratici quando potrà incidere fin da subito sul mercato di gennaio?

"Credo molto. Paratici non conosce solo il mercato europeo, ma anche quello mondiale perchè ha avuto e ha tanti osservatori sotto la sua direzione. Grazie a lui sono stati scoperti giocatori come Huijsen e Yildiz. Tutti i collaboratori che ha avuto sono venuti fuori e questo tesimonia anche la bontà delle scelte che fa e le conoscenze che ha, cosa in cui Firenze era un po' indietro".

