RFV Ariatti: "La vittoria di ieri come una ripartenza. La fascia torni a Ranieri"

Luca Ariatti, procuratore ed ex difensore della Fiorentina, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "La vittoria contro l'Udinese deve essere vista come una ripartenza. C'è bisogno di ricreare positività. C'è ancora una bella montagna da scalare ma bisogna ottenere risultati. La vittoria potrebbe essere il crocevia per una rimonta da parte della Fiorentina"

Era una vittoria che non si poteva ancora rimandare dopo il richiamo della Curva.

"Aldilà dell'ambiente, i giocatori, l'allenatore e lo staff devono stare concentrati sulle partite, sono tutte finali, partite che non si possono sbagliare perché siamo già a metà campionato. La prestazione di ieri è stata convinta fin dai primi minuti. Credo che la squadra abbia qualità per venirne fuori".

Chi deve essere il capitano della Fiorentina secondo lei?

"Io ho vissuto una stagione alla Fiorentina in cui il discorso capitano mi ha coinvolto. Capisco la situazione di Ranieri. Io credo che in queste situazioni ci sia bisogno di tanti capitani perché serve grande professionalità, attaccamento alla maglia, gettare il cuore oltre l'ostacolo. Per me il capitano rimane quel giocatore che ha qualcosa in più, come il numero di partite in un certo club, la continuità, salvo cose straordinarie. Per me sono sempre stati parametri che io e i miei compagni usavamo per assegnare la fascia. Mi auguro che la fascia torni o rimanga sul braccio di Ranieri, perché rispecchia le mie idee".

