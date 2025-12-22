Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21: ora inizia "In Giro per il Mondo"

Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21: ora inizia "In Giro per il Mondo"FirenzeViola.it
Oggi alle 20:05Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Proseguono ancora fino alle 21 le trasmisisoni in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Sta infatti per iniziare "In giro per il mondo" a cura di Chiara Andrea Bevilacqua che fino alle 21:00 approfondirà il mondo del tifo organizzato.

Per ascoltarci CLICCA QUI!