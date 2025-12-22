Paolo Paganini: "Paratici più diplomatico di Giuntoli. Una garanzia"

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, si è così espresso sulla Fiorentina: "Se arriva uno da Marte e sa che la Viola ha vinto ieri la prima partita di campionato non ci crede (ride, ndr). Credo comunque che quello che è successo ieri sia importante per il morale, al di là dell'arrivo o meno di Paratici e di quello che succederà. Mi sembra che sia arrivato il segnale di compattezza a tutto l'ambiente".

Pregi e difetti di Paratici?

"E' sicuramente molto in gamba, lo conosco dai tempi della Sampdoria. E' una figura di prestigio, bisognerà anche capire il tipo di operatività che potrà avere. La Fiorentina prima di Paratici ha provato Giuntoli, e credo che il problema sia stato il fatto che lui voleva carta bianca. Paratici è abituato a muoversi coi suoi collaboratori, ha tanti contatti importanti. E immagino che gli siano arrivate queste garanzie".

L'impressione è che Giuntoli potesse entrare più a gamba tesa all'interno della Fiorentina.

"Diciamo che Paratici è più diplomatico, ma è comunque un profilo di livello importante. Credo sia un segnale da parte della Proprietà della Fiorentina".

