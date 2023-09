VENTURATO A RFV, Kouame, dna da 10-12 gol all'anno

FirenzeViola.it

Roberto Venturato, ex allenatore tra le altre di Cittadella (dove ha avuto alle sue dipendenze Christian Kouame) e Spal, è intervenuto oggi nel corso della trasmissione "Chi si compra" su RadioFirenzeViola. Ecco le sue parole sul momento della Fiorentina e del suo ex giocatore: "Quando Kouame è entrato in campo domenica, Christia mi ha dato la sensazione di essere una persona consapevole di quello che doveva fare, un elemento che sapeva cosa dare alla sua squadra. Lui è un attaccante che sa lavorare bene per i compagni: è un ragazzo generoso e sa essere letale negli ultimi quindici metri. Domenica con l'Atalanta lo ha dimostrato".

A suo avviso la disponibilità che dà sempre in campo può essere un limite?

"Quando un giocatore dà tanta disponibilità non è mai un limite: io in Kouame vedo un ragazzo che ha consapevolezza nei suoi mezzi e questo è un valore che lo aiuterà ad esprimere al meglio le sue qualità. Christian deve continuare così e proseguire ad essere concreto, fornendo quel numero di gol che lui sa dare. L'obiettivo raggiungibile per lui è quello di fare 10-12 gol a campionato".

Che idea si è fatto delle prime prove di Alessandro Bianco alla Reggiana?

"E' un giocatore che sicuramente dal punto di vista delle capacità è già un piccolo professore: malgrado l'età e la poca esperienza che ha, dimostra di essere un ragazzo con grande personalità e capacità di stare in campo. Alla Reggiana si sta esprimendo bene ma penso che potrebbe far meglio se si spostasse nella zolla di play. Penso possa arrivare in Serie A".