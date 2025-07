RFV Pontello fiducioso: "Non è l'anno giusto per andare in Arabia per Kean, rimarrà"

L'ex dirigente viola Niccolò Pontello, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio". Questo il suo parere: "Io sono fiducioso, credo voglia rimanere e abbia voglia di confermarsi. Scaduta la clausola il prezzo poi non può che essere più alto, la Fiorentina chiederebbe più di 52 milioni. Ragiono col cuore da tifoso, ma anche razionalmente penso possa rimanere ancora un altro anno. Poi è chiaro, è difficile rinunciare a tutti quei soldi. Però credo che per lui questo non sia l'anno giusto per andare in Arabia: c'è soprattutto un Mondiale da centrare. Questa scelta la può fare anche l'anno prossimo o nei prossimi anni, poi tutto può essere. Purtroppo l'ingresso nel calcio ha sconvolto il mercato.

Non vedo una grande evoluzione nel calcio arabo, o quantomeno ancora non lo scorgo. Il retroterra poi non esiste, penso al movimento dilettantistico e semi-professionistico. Non c'è però un retroterra culturale. Il calcio evolve se i giovani in questi paesi vengono indirizzati verso questo sport".

E sulla squadra da completare: "Al di là di Kean, un ragionamento va fatto sul centrocampo, che va ricostruito. Ma io credo molto nella visione di Stefano Pioli. Negli ultimi quattro anni abbiamo avuto due allenatori che sicuramente non erano all'altezza, come conoscenza, di Pioli. Secondo me serve un regista, non so se Fagioli può fare al meglio quel ruolo. Secondo me servirebbe poi anche un recuperatore di palloni, un centrocampista con fisico".