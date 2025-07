RFV Bortolazzi sul centrocampo viola: "Avrei tenuto Cataldi. Fagioli può fare il play"

Mario Bortolazzi, tecnico ed ex centrocampista, partito dalla Fiorentina Primavera, ha parlato così a Radio FirenzeViola della situazione in mediana della Fiorentina: "Secondo me Fagioli può essere un gran play. Io lo vedo in questo ruolo. Poi dipenderà molto da come Pioli deciderà di giocare. A Firenze è partito bene, poi ha avuto un calo fisiologico ma me lo aspettavo perché veniva da un periodo in cui giocava poco. Oltre a Pioli, la differenza la farà la sua condizione psicologica e da se e come avrà risolto la questione scommesse.

Chi avrei tenuto dei giocatori partiti? In un centrocampo a tre con Pioli avrei visto bene Cataldi, secondo me è un ottimo centrocampista. Sugli altri centrocampisti posso dire che Fazzini è un ottimo prospetto, Richardson invece lo vedo meglio in un centrocampo a due rispetto che a una mediana a tre, perché non lo vedo né mezzala né regista.

Su Bernabè posso dire che è un ottimo giocatore, è difficile capire se vale i 20-25 milioni che chiede il Parma ma i prezzi son quelli. Può fare sia il play che la mezzala ma, ripeto, io punterei su Fagioli in regia".