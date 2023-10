VALLESI A RFV, Ieri Italiano ha fatto un capolavoro

Ascolta l'audio

Paolo Vallesi a Radio Firenze Viola

Il noto cantante di fede viola Paolo Vallesi è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola.

Su Bonaventura: "In questo momento ha beneficiato di come Italiano lo ha messo in campo. Non è più un giovincello e con l'esperienza ha maturato la sua crescita. Si sta esprimendo a livelli massimi. La convocazione è giusta ed è un premio funzionale alla Nazionale. Potrebbe anche risultare utile in corso d'opera a Spalletti".

Sugli obiettivi viola: "Vedendo partite come ieri a Firenze si parla anche di Champions. Per noi tifosi la cosa migliore è godere di come sta giocando la Fiorentina. Ma ancora è talmente lunga che porsi delle domande su dove arriverà la Fiorentina è veramente difficile".

Sulla gara di ieri: "Il Napoli ha problemi interni, ogni giocatore sostituito si arrabbia con Garcia. Noi invece siamo in una posizione di classifica che ci permette di affrontare le partite in modo leggere. Italiano ha fatto un capolavoro, non ha mai lasciato la palla all'avversario".

Su Kayode: "Sta veramente dando dei risultati incredibili, soprattutto per personalità. Non butta via mai la palla: siamo tutti dispiaciuti per l'infortunio di Dodo. Ma Kayode ha avuto questa opportunità e se la sta giocando in maniera incredibile".

Sugli attaccanti: "Si sbloccheranno. Bisogna anche dire che Nzola fa un bel lavoro sporco, sta dimostrando che fa segnare gli altri. Beltran è un giocatore diverso, potrebbero anche coesistere".

Per l'intervista completa ascolta il Podcast!