VALDIFIORI A RFV, Bove si completa con Adli e Cataldi

Il centrocampista Mirko Valdifiori ha parlato così a 'Viola amore mio', in diretta su Radio Firenzeviola: "Ho visto l'Italia giocare bene, con la Francia è arrivata una sconfitta ma non è sempre così facile. Si vede che la squadra è con Spalletti, è giovane e ha giocatori che stanno facendo molto bene nei club. La qualificazione è stata raggiunta e quello è l'importante".

Le piace Adli?

"Lui e Cataldi giocano come piace a me, verticalizzando e cercando di far segnare le punte. Adli aveva fatto vedere cose belle anche al Milan ma non aveva avuto continuità, si vede che ha personalità perché si fa sempre dare la palla. Non è un caso che se giocatori come Adli e Cataldi girano, adesso la Fiorentina sta facendo grandi cose".

La Fiorentina è una squadra attrezzata per stare tra le migliori?

"Intanto sono lì e ora vorranno cavalcare l'entusiasmo per restarci il più a lungo possibile. Kean ha trovato gol decisivi e io mi auguro che la Fiorentina riesca a continuare a fare bene. Come la Lazio, sono lì grazie all'identità del proprio gioco e chissà, magari potranno davvero andare in Champions League. Sicuramente il nostro è un bel campionato".

Un giudizio su Bove?

"Secondo me si completa con Cataldi e Adli perché è bravo nell'inserimento. Ho letto che la Fiorentina pensa già al riscatto e ha molta prospettiva, mi sembra normale che il club voglia confermare la scelta fatta la scorsa estate. Anche per Kean quando si pensava avessero speso troppi soldi, è dimostrato che avevano ragione".

