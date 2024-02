TRANCASSINI (FDI) A RFV, Per lunedì sono preoccupato

FirenzeViola.it

Paolo Trancassini a Radio Firenze Viola

In diretta a "C'è Polemica" su Radio Firenzeviola, il deputato per Fratelli d'Italia e fondatore del Lazio Club Montecitorio Paolo Trancassini ha parlato così: "La costante della Lazio è che fa un solo tempo, ieri è andata bene che è stato il secondo. Penso che lunedì contro la Fiorentina sarà una bella partita per chi non è tifoso perché sarà molto combattuta come all'andata dove noi siamo stati un po' sfortunati. La Lazio è una squadra che ha un organico più forte dell'anno passato, la verità però è che il rendimento di alcuni non è stato sempre all'altezza. Io resto fiducioso, la Lazio lotta su tre fronti e ci sono ancora margini per una buona stagione. La Fiorentina gioca un buon calcio, l'ho sempre vista molto bene in campo. All'andata abbiamo sofferto molto. Diciamo che sono preoccupato per lunedì".

Questione stadio?

"Io nella passata legislatura mi sono occupato di PNRR e alcuni progetti sono stati portati avanti più che altro per chiedere soldi. Nel concreto poi abbiamo trovato qualche stortura per quanto riguarda quanto questo tipo di investimenti possano incidere sulla vita dei cittadini. Non conosco nel dettaglio la questione Franchi ma spesso si considera il calcio e il tifo una banalità, invece credo che tutto questo abbia una funzione sociale".

