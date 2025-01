TOSTO A RFV, Mercato? Mi aspetto conferme. Parisi-Kayo...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Vittorio Tosto è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio", ricordando così Agroppi: "Era un'annata sciagurata, io ero giovane ma facevo parte della prima squadra. Era stato chiamato a salvare una squadra, in un'annata sciagurata che portò ad una retrocessione. Era simbolo della toscanità verace, un personaggio stupendo. Per noi giovani, Agroppi era come un maestro, facevamo di tutto per passare del tempo con lui e per farci insegnare il più possibile. L'episodio che mi lega di più a lui è quando dopo una cena mi disse di prendere ad esempio tutto quello che aveva detto ma non tutto quello che aveva fatto, perché si era concesso due bicchieri di grappa in più e due sigarette".

Fiorentina - Napoli: c'è una favorita?

"Tutte e due vorranno vincere, avevo già dichiarato che la Fiorentina potesse arrivare a puntare in alto. Ogni partita è uno strappo verso il primo posto: ogni vittoria è fondamentale. La Serie A è una maratona, adesso si entra nel 20° km e questo è uno scontro diretto da vincere".

Questa partita segnerà un prima e un dopo sul mercato? Che opinione hai di Folorunsho?

"La Fiorentina ha già in mente quello che deve fare, i dirigenti della Fiorentina stanno lavorando benissimo. Folorunsho può fare diversi ruoli, ha una fisicità diversa, ma è cresciuto tantissimo e può sostituire Bove anche se ha delle caratteristiche diverse e anche Spalletti ci ha puntato".

Parisi: che faresti se tu fossi in lui?

"Giocare ad Empoli è una cosa, giocare a Firenze è un'altra. Quando si ha consapevolezza di dove si sta crescendo le cose cambiano...spero faccia lo stesso percorso di Sottil, che ha trovato la giusta consapevolezza. Io non lo lascerei partire".

Può essere Kayode un elemento di mercato?

Su Kayode è diverso il discorso: viene dal settore giovanile, quindi sarebbe una soddisfacente plusvalenza, e le società sono anche più propense a fare queste operazioni. Per quanto riguarda la corsia sinistra, la scelta è stata fatta con la cessione di Biraghi. A destra una cessione un "sacrificato" ci potrebbe essere: la titolarità di Dodo è indiscutibile. Una soluzione potrebbe essere Moreno, adattato come abbiamo visto nell'allenamento di ieri, ci potrebbe anche essere una soluzione interna: purtroppo non c'è Fortini, che è in prestito e sarebbe stato perfetto per sostituire Kayode, ma anche lo stesso Caprini è molto forte, anche se dovrebbe essere adattato".



