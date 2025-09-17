RFV Tendi: "Contro il Napoli la peggior partita di Fagioli da quando è a Firenze."

Alessio Tendi, ex giocatore di Fiorentina e Como, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola nel corso della trasmissione "Viola amore mio". Queste le sue dichiarazioni sulla scorsa partita contro il Napoli e sulla sua esperienza al Como, prossimo avversario in campionato dei viola: "Alla Fiorentina sabato scorso è mancata cattiveria e determinazione, bisogna averla innata e poi trasmetterla fuori. A Como sono stato molto bene, una grande società, un rapporto interessante con il pubblico che non chiedeva troppo, non contestava e lasciava giocare. Chiaramente abbiamo fatto una retrocessione ma abbiamo pareggiato con la Fiorentina".

Cosa si aspetta dalla partita di domenica?: "Il Como è una società competitiva, viene a Firenze a giocare la sua partita, è una bella squadra e allenata da un buon allenatore. Sicuramente ci darà del filo da torcere. Noi veniamo da una sconfitta e ci dobbiamo rilanciare. La Fiorentina è una bella squadra, ha giocatori importanti che possono fare la differenza. E' una partita da giocare a pari livello".

Cosa pensa di Comuzzo e del suo impiego nella difesa a tre?

"Comuzzo sta attraversando un momento particolare, domenica era in grande difficoltà però è un giocatore valido con grandi qualità e dovrà cominciare a esprimersi meglio. Sicuramente domenica sarà la sua partita, io lo confermerei per dare fiducia al ragazzo".

Cosa ne pensa su Fagioli?

"Fagioli ha fatto la peggior partita da quando si trova alla Fiorentina però è un buon giocatore, adatto alla società Viola. Deve giocare come centrocampista".

