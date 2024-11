T. CORSI A RFV, Squadra impostata bene e riserve efficienti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex dirigente della Fiorentina Tito Corsi ha parlato dell'attualità viola a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento": "E' stata una squadra ben impostata perché ci sono giocatori più pronti e riserve efficienti. E l'allenatore ha fatto in fretta ad impostare un gioco produttivo. Poi un po' di fortuna c'è stata ma la Fiorentina èp stata brava ad approfittare degli errori altrui".



Riserve efficienti come quando nell'82 quando entrò Miani al posto di Antognoni infortunato? "Io lo conoscevo bene perché venivamo entrambi dal Vicenza e per me significava coprire bene tre ruoli. Miani era forte di testa, si inseriva e giocava bene. Ma nel gruppo vedo molta positività. Un acquisto importante è stato Adli per la positività apportata al gioco e la grande mossa credo sia stao il centrocavnti. Alla Juve lo facevano giocare sull'esterno ma da centrale si impegna su tutti e due i fronti e sta facendo bene, almeno finora è stato così"

"Sono clausole forzate a mio avviso. Ma più è alta l'asticella della Fiorentina e più è difficile che voglia andare via".

Il vice Kean? "Beltran come sottopunta dimostra che quello è il suo ruolo che dà un supporto a Kean ma come prima punta non ce lo vedo"