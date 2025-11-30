Palladino-Fiorentina, destini incrociati. Eppure è stato a un passo dal tornare

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla del destino incrociato tra Fiorentina e Raffaele Palladino che oggi si rincontreranno a Bergamo alle ore 18. L'allenatore che si dimise 24 ore dopo le dichiarazioni di Commisso che lo aveva definito "come un figlio", e poche settimane dopo il prolungamento del contratto fino al 2027, è pronto a sfidare la Viola in una partita fondamentale per il cammino in campionato delle due squadre.

Eppure Palladino era stato a un passo dal tornare a Firenze nei concitati giorni dopo l'esonero di Pioli: l’avrebbero voluto la squadra e una bella fetta di tifosi, che nel deserto di prestazioni e di risultati di Ranieri e compagni se lo dicevano in un passa parola montante di ora in ora fino all’annuncio di Vanoli. Invece se lo ritrovano a Bergamo, da avversario.