RFV Piovanelli: "Il mercato non ha aggiunto nulla alla Fiorentina. Non avrei preso Piccoli"

Lamberto Piovanelli, ex attaccante e tifoso della Fiorentina, è intervenuto nel corso di "Viola Weekend" parlando delle ultime novità in vista della sfida di domani tra la squadra di Paolo Vanoli e l'Atalanta dell'ex Palladino: "Io sono innamorato di Gudmundsson, quando fu preso ero molto contento. Vedendolo a Genova era il tipico giocatore che ai Fiorentini piacciono, con le dovute proporzioni aveva le caratteristiche di Baggio. Oggi invece non sta facendo la differenza. A inizio anno avevo fiducia, anche nel direttore Pradè, che ha comprato tanti giocatori e speso tanti soldi aggiungendo però giocatori normali. Non ho capito la spesa per Piccoli visto che avevi in casa già Kean. Io avrei speso in altro modo quei soldi, magari su uno come Lookman che si completava bene. Piccoli è simile come qualità, si va a pestare i piedi con Moise. Avevamo bisogno di qualcosa di diverso. Tornando su Gudmundsson io non gli darei più altro tempo, è uno che sta facendo il compitino. Così come Nicolussi Caviglia che mi sembra non abbia neanche il passo per giocare in quella zona. Fagioli anche ha fatto diversi passi indietro, non ha sostituito bene Bove".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.