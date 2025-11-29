Made in Viola: oggi alle 20, su RFV, l'intervista esclusiva a Valentino Angeloni

Made in Viola: oggi alle 20, su RFV, l'intervista esclusiva a Valentino AngeloniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 15:15Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Non perdete l’appuntamento di questa sera con Made in Viola, il nuovo format interamente dedicato al vivaio della Fiorentina, in onda ogni sabato dalle 20 alle 20:50 su Radio FirenzeViola, condotto da Andrea Giannattasio.

Alle ore 20 andrà in onda un’intervista esclusiva, lunga e approfondita al responsabile del settore giovanile viola Valentino Angeloni. Un viaggio unico nel mondo delle pianticelle cresciute e lanciate in questi anni dalla Fiorentina: dagli attuali Fortini e Kouadio, passando per Comuzzo, Kayode, Harder e tanti altri talenti che stanno sbocciando sotto gli occhi di tutti. Angeloni racconterà aneddoti, percorsi di crescita e retroscena di chi ha visto questi diamanti grezzi trasformarsi nei possibili campioni di domani.

Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi viola e per chi ama scoprire il futuro del calcio. Sintonizzatevi alle 20 su Radio FirenzeViola per vivere da vicino il cuore pulsante del settore giovanile gigliato!