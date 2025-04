RFV Stefano Perna sul Betis: "Dietro lasciano spazi. Antony ha dato una svolta"

Il direttore sportivo, esperto di calcio spagnolo, Stefano Perna è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole in vista della gara di giovedì di Conference League contro il Betis Siviglia: "Sarà una gara che il Betis affronterà a viso aperto. Il loro reparto avanzato è formato da giocatori validi come Isco e Antony che possono dare del filo da torcere. La partita può essere comunque molto equilibrata. Come percentuali direi 50 e 50. La difesa del Betis non è delle migliori, il modo di giocare di Palladino può metterli in difficoltà. Natan e Bartra dietro lasciano spazi e lì la Fiorentina può far male. Loro cercheranno di prendere il controllo della gara. La Fiorentina deve resistere almeno 20-30 min dove loro attaccheranno, poi la partita si può anche mettere in un altro modo dopo la prima mezz'ora. Antony ha dato una svolta alla stagione del Betis, dopo che a gennaio era arrivato come oggetto misterioso".

Tifo del Betis? "Il Benito Villamarin è uno degli stadi più caldi di Spagna. Gli andalusi come passione e tifo possono essere paragonati agli stadi sudamericani. I tifosi sono vicino al campo e l'ambiente sarà caldo".

