RFV Stefano Di Chiara e il legame con Goretti: "Me lo proposero difensore, lo spostai in mezzo"

Stefano Di Chiara, ex allenatore del Como, è stato protagonista nel corso de "I tempi supplementari" su Radio FirenzeViola. Fratello dell'ex esterno della Fiorentina (ora nostro opinionista) Alberto, durante il suo intervento in diretta ha raccontato anche un aneddoto che gli riporta alla mente Roberto Goretti, attuale dt viola che ebbe come giocatore quando allenava i lariani: "È stato un giocatore importante quell'anno lì. Eravamo in poche persone a gestire tutta la squadra, comprese le trasferte, e Goretti era un giocatore importante. Me lo proposero come regista difensivo, come fosse un libero, faceva infatti il centrale della difesa a tre. Ma a me serviva esperienza in mezzo al campo, lui era esperto e lo spostai in mediana: mi ricordo sempre lo spareggio con l'Alessandria, quando prima della partita, al tavolo del pranzo, mi alzai per fare un applauso forte alla squadra. Roberto tutte le volte che mi vede si ricorda sempre di quell'episodio".