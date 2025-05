RFV Stefan Schwoch: "Kean via solo per una big italiana. Zaniolo deve interrogarsi su se stesso"

vedi letture

L'ex attaccante del Venezia Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra" per analizzare le tematiche più attuali di casa gigliata. Queste le sue parole a partire dalla possibile permanenza di Kean a Firenze nell'anno che porterà al mondiale: "Può essere una carta questa. Logico che se tu devi cambiare squadra per fare un campionato normale puoi rimanere a Firenze perché la Fiorentina è una società ambiziosa. Lui punta ai mondiali. A Firenze ha trovato continuità e ambiente giusto. Penso che la sua scelta vada in base a ciò che gli può offrire un'altra società rispetto alla Fiorentina. Non penso prenda in considerazione l'estero perché ne perderebbe rispetto alla Nazionale. Per lasciare la Fiorentina quindi potrebbe andare solo in una squadra che lotterà per lo scudetto o per la Champions League. Quindi rimangono Milan, Napoli e Inter. Dopo un'annata del genere però giustamente Kean chiede di giocare. A Napoli dovesse rimanere Conte con Lukaku sarebbe dura vederli insieme".

A Gudmundsson invece in cosa è mancato?

"A me piace tantissimo ma non è un attaccante. Gli piace svariare sul fronte d'attacco. E' bravo a finalizzare e a rifinire. Firenze non è una piazza facile e quindi ci sta un anno di ambientamento. A Firenze ti permettono pochi errori ma un giocatore può esaltarsi lì. La Fiorentina ha fatto un'ottima squadra e forse l'uscita dalle coppe è stata una piccola mazzata ma ha un presidente che vuole vincere".

Come si spiega l'involuzione di Zaniolo?

"Se un giocatore con quelle qualità va all'Atalanta e non gioca, alla Fiorentina e non gioca, all'estero e non gioca. Allora il problema è il giocatore stesso. Dovrebbe interrogarsi su se stesso. A Roma prima dell'infortunio aveva fatto vedere le sue capacità. Dentro di se Zaniolo deve trovare la forza di riuscire a fare altre prestazioni".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA