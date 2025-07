RFV Il CNB di Calamai: "Un grazie a Terracciano: quale vice-De Gea? Dubbio Martinelli"

vedi letture

Così Luca Calamai all'interno del suo "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante il "Buongiorno Firenze", a proposito della questione portiere: “Leggo che siamo agli ultimi giorni dell’esperienza di Terracciano alla Fiorentina. Si chiude il percorso di un portiere che per qualcuno è stato San Pietro, per altri era una seggiola piazzata in mezzo ai pali. Un portiere che ha diviso ma che ha dimostrato buone capacità, grande personalità. Una bella persona. Mi sento di ringraziarlo e di augurargli un grande in bocca al lupo.

Ora si apre il dibattito su chi dovrà essere il vice-De Gea. Per me me Martinelli dovrebbe andare a giocare, ma secondo tanti altri sono convinti che invece sia giusto cavalcare il desiderio del giocatore e lasciarlo a Firenze ancora a imparare insieme al fuoriclasse De Gea cercando di trovarsi uno spazio. Aspetto con curiosità le riflessioni di Pioli: spero che la scelta sia fatta non per accontentare un ragazzo, ma con totale convinzione. Perché il rischio di bruciare un talento è molto alto”.