SIND. POZZALLO A RFV, Funerale di Barone nella sua chiesa

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Ascolta l'audio

Roberto Ammatuna, Sindaco di Pozzallo, a Radio FirenzeViola

Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, è intervenuto a Radio Firenzeviola per ricordare il suo concittadino Joe Barone, scomparso oggi: "Un uomo di una umiltà incredibile, noi cittadini di Pozzallo non l'abbiamo conosciuto come direttore generale e uomo importante, ma come ragazzo con cui si scherzava e si poteva interloquire in qualsiasi momento. Per questo c'è molto smarrimento, anche se purtroppo le notizie le avevamo già raccolte nella mattina. Noi ci stiamo organizzando per il funerale e per celebrare Joe Barone nella sua chiesa quando era bambino e dove era stato battezzato. Ora ci informeremo con il Comune su come organizzare un corteo per fare una grande manifestazione di popolo".

Un uomo che era molto attivo.

"Sì, lo era fin da giovane e per questo è partito facendo grandissime cose come il Viola Park, progetto di cui parlava in continuazione".