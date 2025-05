RFV Battistini sulla classifica: "La Fiorentina ha 7 punti in meno di quelli che avrebbe dovuto avere"

vedi letture

Sergio Battisini, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento". Queste le sue parole sulla squadra viola: "Secondo me è una delle Fiorentine più forti, vedendo anche l'exploit di Kean. La squadra ha 7 punti in meno rispetto al valore dei calciatori. Direi che dalla stagione della Fiorentina ci si aspettava qualcosa in più. Se dovessi dare un voto darei un 6".

Gudmundsson? "E' un giocatore che non è riuscito ad esprimere i valori che aveva messo in mostra a Genoa. Firenze è una piazza difficile, soprattutto per calciatori in posizioni importanti per il campo".

Fagioli? "Fagioli il suo lo ha fatto, ha giocato buone partite in un ruolo importante. Può migliorare ancora nei prossimi anni".

Kean? "E' esploso, è diventato l'idolo di Firenze. A fine stagione entrano in ballo altre dinamiche, ma a livello calcistico meglio che a Firenze non si può trovare".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!