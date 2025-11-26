Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Chi Si Compra?"
Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Adesso, dalle 10 alle 12 spazio a “Chi si compra?” con la coppia Benvenuti-Lazzerini mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.
Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Calamai-Loreto mentre dalle 16 alle 17 toccherà ad Alessandro Di Nardo dare vita assieme a Niccolò Santi ai "Tempi supplementari". Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19 con il tandem Galassi e Giorgetti. Successivamente un'ora di Scanner con Giulio e Anna Dini e 60' di one-man-show con Tommaso Loreto. Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.
