RFV Sella: "I tifosi capiscano il momento. Serve compattezza. Se si polemizza, non se ne esce"

Ezio Sella, ex viola, è intervenuto ha RadioFirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Ecco le sue parole: "Sono preoccupato perché non vedo segnali di ripresa. Anche la partita col Genoa ha mostrato delle grosse difficoltà soprattutto nel reparto difensivo. La Fiorentina quest'anno è molto meno solida, prende goal con troppa facilità. E' una situazione un po' preoccupante. Spero che Vanoli possa dare più solidità sotto l’aspetto difensivo. Bisogna partire da quella base lì, cercare di non prendere goal e poi lavorare sul discorso offensivo".

Come si lavora per eliminare questi difetti?

"Ci vuole più attenzione e concentrazione. Può esserci anche un cambio di modulo, scegliere i giocatori giusti per questo momento. Non bisogna guardare in faccia a nessuno, devono giocare coloro che sono più in condizione. Io credo che Vanoli debba sicuramente lavorare sul discorso della difesa, ho visto una Fiorentina troppo fragile. I giocatori ci sono, però è chiaro che adesso devono essere fatte delle scelte importanti, lasciare fuori qualche nome importante perché non è in condizione".

Come si ridà entusiasmo a una piazza un po' depressa e che si aspettava un rilancio anche da parte della proprietà dal punto di vista dei dirigenti?

"Io non penso siano importanti i dirigenti ma la compattezza e il gruppo, sia all'interno che all'esterno della società. I fiorentini devono capire il momento particolare che sta vivendo la squadra ed essere tutti compatti per risollevare la situazione. Se si incomincia a parlare e a polemizzare sui possibili colpevoli non se ne esce. Bisogna essere tranquilli, calmi, capire le situazioni e le difficoltà che sta trovando la squadra e cercare di aiutarla. I tifosi fiorentini sono sempre passionali e attaccati alla squadra, capisco la loro delusione, però devono capire che il momento è veramente critico, perché 5 punti sono pochi. Si rischia di finire il girone di andata a 13/14 punti, e lì diventa difficile. Mi auguro che non si arrivi alla penultima giornata come nel campionato 77/78 quando c'ero io. Per questo dico che si devono ricompattare tutte le componenti dell'ambiente Fiorentina".

