SCHACHNER A RFV, Stadio Rapid sarà il dodicesimo uomo

Ospite a Radio FirenzeViola, l'ex calciatore Walter Schachner, attaccante austriaco passato in Italia tra Cesena e Torino (sponda granata) a inizio anni '80, ha presentato così la sfida di stasera tra Rapid Vienna e Fiorentina: "La Fiorentina parte favorita, anche per la differenza di livello tra il calcio italiano e quello austriaco.

Il Rapid ha speso poco sul mercato ma ha entusiasmo e tanta grinta, hanno eliminato squadre importanti nella loro storia recente e sull'attualità dico che stanno crescendo molto, visto che sono reduci da due 5-0 consecutivi. Hanno un gran giocatore come Burgstaller ed il fattore in più sarà lo stadio, la tifoseria del Rapid sarà il dodicesimo uomo. Quella di stasera è una sfida fondamentale anche sotto il piano economico per il Rapid, che ha bisogno dei soldi della competizione europea per sistemare le casse".