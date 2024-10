SANNINO A RFV, San Gallo in difficoltà. Occhio a Geubbels

FirenzeViola.it

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Giuseppe Sannino è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole in merito alla prossima sfida di Conference League della Fiorentina contro il San Gallo:



Sulla squadra che ci si può aspettare: "Quello che posso dire è che il San Gallo, come storia, ha un grande settore giovanile e molti giovani in squadra. Non stanno facendo molto bene ultimamente, sono in ritardo nel loro campionato, ma hanno comunque delle buone qualità. Il loro marchio di fabbrica è il 4-3-1-2 e giocano in uno stadio bellissimo, con tanto pubblico. È vero che è una partita secca, ma la Fiorentina ha tutti i favori del pronostico".

Da dove possono arrivare i maggiori pericoli: "Ho giocato contro di loro in Coppa Svizzera un mese e mezzo fa. In fase offensiva sono forti, ma lo stesso non si può dire della fase difensiva. Hanno giocatori veloci e davanti hanno una punta, Geubbels, che è molto forte. Probabilmente, dato che stanno facendo male in campionato, potrebbero cercare il riscatto".

Sul campionato svizzero che sta crescendo di livello: "Il calcio svizzero è cresciuto molto negli ultimi anni, basta guardare anche la nazionale. Hanno dimostrato di essere una nazione che cerca un posto in Europa in modo esponenziale. C'è anche una maggior qualità nelle altre squadre, che hanno aumentato il livello del campionato, mettendo in difficoltà gli avversari. In più, voglio chiudere dicendo che chiunque incontri le squadre italiane vuole fare bella figura".