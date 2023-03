S. FRATINI A RFV, Eviterei la soluzione Modena

FirenzeViola.it

Sandro Fratini a Radio Firenze Viola

Sandro Fratini, imprenditore fiorentino, è intervenuto su Radio FirenzeViola per parlare delle possibili soluzioni legate allo stadio in cui la Fiorentina dovrà giocare per le stagioni 2024/25 e 2025/26, quando al Franchi saranno in corso i lavori di ristrutturazione: “Da imprenditore mi piace il fatto che Commisso volesse fare uno stadio a Campi, mi sarebbe piaciuto. Uno stadio di proprietà gli avrebbe dato anche più incentivi”.

Cosa ne pensa di quello che sarà il nuovo Franchi?

“Non mi sento di poterlo giudicare prima che sia finito, ma chi l’ha pensato avrà già fatto mente locale su tutto. Esteticamente non mi dispiace, si poteva fare meglio ma chi l’ha progettato sicuramente ha fatto il massimo. Una cosa importantissima è che i tifosi non si bagneranno più per la pioggia”.

La soluzione Modena come la vede?

“Purtroppo, non mi pare una bella soluzione. Non ho nulla contro Modena, ma il doversi spostare, sia a livello economico che logistico è un problema, specie per i tifosi. Ogni soluzione fuori Toscana la condannerei. Anche Perugia, alla quale sia legati, non è una soluzione fantastica. Di tutto ciò che ho letto, la soluzione migliore per me è il Castellani, non ne vedo altre”.