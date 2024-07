ROSSITTO A RFV, Milenkovic? La Viola ha le idee chiare

FirenzeViola.it

L'ex Fiorentina, Fabio Rossitto, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra" per parlare dell'addio ormai sempre più probabile di Nikola Milenkovic: “Se il giocatore ha avuto il desiderio di andare via, credo che la Fiorentina non si farà trovare impreparata e che abbia le idee chiare. La cessione è assolutamente importante, ma penso che abbiano fatto anche un buon affare”.

Con Pongracic la Fiorentina migliora?

“L’augurio è quello, soprattutto se il giocatore è motivato. Inoltre c’è l’entusiasmo del nuovo allenatore che porterà nuove idee, quindi sono fiducioso e molto curioso. La gente si aspetta di vedere bel calcio e concretezza”.

