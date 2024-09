ROSSETTI A RFV, L'entusiasmo arma in più per l'Empoli

FirenzeViola.it

Patrizia Rossetti, grande tifosa dell’Empoli e volto noto di Mediaset, è intervenuta a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" dichiarando in vista del derby di domenica: "Il mio cuore tifa un po' di più per l'Empoli, ma devo essere onesta: non ho mai reputato la Fiorentina nemica, consideravo di più la Juventus come rivale. Sono stata molto contenta quando gli azzurri vincevano, anche quando pareggiavano. Devo dire però che quest'anno la squadra si sta comportando molto bene e una vittoria dell'Empoli non sarebbe male".

Sull'avvio dell'Empoli in questo campionato, sopra le aspettative:"Speriamo che non cambino le cose. È una bella squadra, quella di D'Aversa, davvero giovanile, con una passione incredibile. Fanno sudare le squadre più grandi e questo fa capire che stanno facendo un bel lavoro. Oggettivamente, vedo anche un bel gioco".

Riguardo all'entusiasmo ed il rischio che possa essere dannoso, Rossetti ha aggiunto: "L’entusiasmo ci vuole sempre. Mai montarsi la testa, mai dare nulla per scontato. Una volta può andar bene e una male. L'importante è vedere l'impegno e la voglia di giocare. Ogni tanto si nota che alcune squadre giocano così così. Mi auguro che ci sia questa passione; il momento per fare bene è adesso. L'importante è che non si montino la testa. Spero che il fatto di trovarsi lì davanti trasmetta loro più grinta".

Infine, ha parlato dei fiorentini, che spesso vengono visti a Empoli come e presuntuosi: "Effettivamente, ho sempre sentito dire così, ma da tutte le parti è sempre così. Alla fine ci sono sempre queste diatribe. È vero che Firenze è Firenze; i fiorentini rappresentano una delle città più belle del mondo. Credo sia anche giusto e normale. Il tifo deve essere sempre corretto e questo è l'importante, dicendo anche che un po' di competizione ci deve sempre essere".

