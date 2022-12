ROGGI A RFV, Cabral e Jovic non inferiori a Belotti

Nel corso di Viola AmoreMio, trasmissione di Radio FirenzeViola, Matteo Roggi, agente di mercato, è intervenuto per parlare delle difficoltà incontrate da Luka Jovic ed Arthur Cabral in questi primi mesi con la Fiorentina: "Vista la parabola di tanti giocatori che esplodono ad un certo punto di carriera, noi abbiamo davvero bisogno di un nuovo attaccante o possiamo aspettare Jovic e Cabral. Ho visto i nomi che sono stati accostati alla Fiorentina e non penso che nessuno dei due attaccanti della Fiorentina sia inferiore a Belotti. Invito tutti alla pazienza. Vi porto l'esempio di Kouamé, che è andato via in prestito da scarto, è tornato un altro giocatore. Probabilmente si è sbloccato qualcosa, per questo ripeto, invito alla calma. Ci sono due giocatori che ti possono dare la certezza nei risultati, nei gol e nell'incisività, ma hanno fatto la finale dei Mondiali e sono Messi e Mbappé. Per il resto è un'incognita.

A gennaio farei qualche operazione in uscita cedendo giocatori che stanno avendo poco spazio, penso a Maleh. Poi vanno rimpiazzati ma con giocatori di pari livello. Tanto a gennaio non si fanno mai colpi della vita. Questa squadra è forte così com'è secondo me".