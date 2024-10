ROCCATI A RFV, De Gea top player: che intuizione, viola!

FirenzeViola.it

Marco Roccati, ex portiere tra le altre della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola ripartendo dalla prestazione di David De Gea nella vittoria contro il Milan: "A giugno dissi che De Gea non era assolutamente finito e che se la Fiorentina aveva la possibilità di prenderlo sarebbe stata una scelta risolutiva e che sarebbe stato il primo segnale per un'ambizione crescente. E' un portiere di grande livello, quando lavori con profili così importanti, ti ripagano sicuramente. Quando tu hai portieri così importanti, è solo una questione di tempo per riaverli al top fisicamente e mentalmente. Non è stata l'unica partita in cui ha mostrato il proprio valore. La Fiorentina ha avuto un'intuizione sul mercato e ora ha un portiere risolutivo. In una piazza così difficile, è stata una fortuna poter arrivare a lui".

Quanta difficoltà ci sono dietro alle due parate sui rigori parati da De Gea?

"Credo che lui sia un portiere di profilo molto molto alto. Ha una struttura importante, ha le qualità per fare queste cose e soprattutto ha una tradizione alle spalle. Non è un caso se ha parato quei rigori. In passato i portieri paravano meno rigori, ma adesso c'è molto più studio. I portieri sanno tutto degli attaccanti che affrontano. Vedono decine di immagini degli attaccanti. Ci vogliono poi intuizione e una grande reattività oltre che una grande spinta, lui ha tutte queste qualità e non si può stupirci quando va a togliere una palla dall'angolo".

