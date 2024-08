RIPA A RFV, Pongracic può guidare la difesa viola

FirenzeViola.it

Roberto Ripa, ex giocatore e dirigente della Fiorentina, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola, durante 'Viola Amore Mio', iniziando da una considerazione sulla difesa: "La Fiorentina non ha lavorato bene in fase difensiva però è la prima partita, con giocatori nuovi, per questo io non getterei la croce addosso alla difesa. Pongracic a mio avviso è un difensore di ottimo livello. Mi è piaciuto molto Comuzzo: ha giocato con personalità e anche se sul gol ha fatto un errore fanno parte della crescita. A livello numerico manca ancora qualcosa, non a caso la Fiorentina ha finito con Amrabat da centrale. Non è facile però reperire un difensore esperto disponibile sul mercato. Si parlava di Sagnan, Matip, Sutalo, sono tutti giocatori bravi ma che non hanno esperienza in Italia. La soluzione non è semplice ma sono sicuro che verrà trovata".

Su Pongracic: "Può guidare la difesa perché è di primo livello. In carriera è stato limitato da qualche infortunio ma viene da belle annate a Lecce".

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL PODCAST