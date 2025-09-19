RFV Rino Marchesi: "La Fiorentina difenda meglio. Fagioli deve fare la mezzala"

L'ex giocatore e allenatore Rino Marchesi, ha parlato così a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "C’è bisogno che stia bene Kean, lui è uno che può fare gol in tutte le partite. In generale è difficile dire se mi aspettavo di più dalla squadra, di sicuro Pioli è uno che saprà portare la Fiorentina a certi livelli”.

A centrocampo sembra ancora da trovare la quadra.

“Dipende molto dalla qualità dei giocatori e dall’importanza che Pioli dà al sistema tattico, secondo come vuol giocare. L’importante è che si riesca a difendere bene e a fare qualche gol in più rispetto a quanto visto finora”.

Che pensa di Fagioli?

“Ne parlavano bene, ha fatto delle buone partite. È ancora un giocatore che deve finalizzare il lavoro che fa. Deve ancora arrivare a certi livelli, ha bisogno anche dell’importanza dei compagni che lo possono aiutare”.

Il suo ruolo deve essere quello della mezzala?

“Sì, l’idea era questa. Dovrebbe essere così. Speriamo. Così da fare in modo che sia un giocatore sia per l’attacco, sia per il centrocampo dove bisogna mettere tutto quello che si ha”.

