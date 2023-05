RFV, Proseguono le trasmissioni: in onda fino ad oltre le 24

FirenzeViola.it

Continua la programmazione quotidiana di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Palinsesto speciale incentrato su Fiorentina-Basilea, semifinale d'andata di Conference League in programma stasera alle 21. Dalle 12 alle 14 sarà il turno di Lorenzo Marucci che condurrà "Viola Amore Mio". Dalle 14 alle 17 spazio invece a "Palla al centro" con Niccolò Santi, Luca Calamai e Chiara Bevilacqua,Dalle 17 alle 19:30, via a "Dodicesimo Uomo" condotto da Francesco Benvenuti con la prima ora che andrà in diretta anche sulle frequenze di Lady Radio, mentre dalle 19:30 spazio al lungo pre-partita di Fiorentina-Basilea; alle 21 scatta la partita col racconto dal Franchi di Tommaso Loreto. Al triplice fischio, non perderti l'ampio post-partita con commenti e voci dei protagonisti. Per interagire con noi, è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al numero 348.75.13.933, mentre se vuoi intervenire in diretta chiama lo 055.77.111.71.

