RFV, La programmazione odierna: ecco le trasmissioni

Questo il palinsesto odierno di Radio FirenzeViola: spazio ai commenti di addetti ai lavori e voi ascoltatori sin dalle 8, con la rassegna stampa di Andrea Giannattasio in "Buongiorno Firenze", subito prima del "Viola Social Club" curato da Giacomo Galassi. Alle 12 c'è "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci assieme a Vittoria Orlando e la consueta carrellata di ospiti, mentre dalle 14 alle 17 ecco Tommaso Loreto e Chiara Andrea Bevilacqua in "Palla al Centro". Dalle 17 alle 19, infine, ecco Niccolò Ceccarini e Dimitri Conti con "Dodicesimo Uomo". Questo il numero per interagire con noi: 3487513933.