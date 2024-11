RFV, Hall of Fame Viola: oggi in replica a partire dalle 21

Grande successo per la Hall of Fame Viola organizzata dal Museo Fiorentina e documentata in diretta esclusiva da Radio FirenzeViola. Tra gli ospiti Adrian Mutu, Cesare Prandelli, Dino Zoff e tanti altri ex che hanno fatto la storia della squadra viola. La serata, andata in onda su tutte le nostre piattaforme (app, streaming e Smart tv) oltre che sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato, Pistoia e la zona del Valdarno, verrà trasmessa in replica a partire dalle 21:00.