RFV, Domani diretta speciale per gli Stati Generali

Domani dalle 9 alle 13 Radio Firenzeviola sarà in diretta per raccontare dal Tuscany Hall di Firenze gli Stati Generali delle Società Sportive: una mattinata di incontri e confronti promossi dal CONI che la nostra radio seguirà per dare spazio anche a tutte le realtà che compongono lo sport in Toscana e non solo. Con Tommaso Loreto, Fabio Ferri e Luciana Magistrato, una super diretta no-stop da seguire insieme

CLICCA QUI PER IL LINK